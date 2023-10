Dood in maïsveld aangetroffen man blijkt te zijn overreden door landbouwvoertuig

De man die maandagmiddag in het Limburgse Sevenum dood werd aangetroffen is slachtoffer van een noodlottig ongeval. Dat meldt de politie woensdag na onderzoek.

Overreden door landbouwvoertuig

'Het slachtoffer is om het leven gekomen nadat hij aan de rand van een maïsveld werd overreden door een landbouwvoertuig. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf', aldus de politie. Het slachtoffer is een 30-jarige man met de Litouwse nationaliteit.