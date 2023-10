Zeven op de tien ouderen bang om slachtoffer te worden van online fraude

Maar liefst 71% van de senioren is bang om slachtoffer te worden van online fraude. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen. Ook is 11% al eens daadwerkelijk gedupeerd door online oplichting.

Online fraude herkennen is een uitdaging

Criminelen worden steeds slimmer en bedenken steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. Dit maakt het herkennen moeilijk. Dit blijkt ook uit de onderzoeksresultaten: twee derde van de senioren vindt het steeds lastiger worden om online fraude te herkennen. Zo reageert een van de ondervraagden: ‘De criminelen zijn zo bijdehand dat het makkelijk is om in hun val te trappen!’. Ook kunstmatige intelligentie (AI) is een veelgenoemd fenomeen waardoor men bang is om opgelicht te worden: ‘Onlangs werd bekend dat ze zelfs de huilende stem van je kind kunnen nabootsen. Het moet niet gekker worden!’

Oplichters gaan geraffineerd te werk

Het onderzoek laat ook zien dat senioren voorzichtig en alert proberen te zijn op internet. Een van de ondervraagden geeft aan: ‘Ik vul nooit gegevens in die worden gevraagd en telefoontjes neem ik niet op.’ De meeste senioren zijn zich dan ook zeer bewust van de risico’s. Zo laat een andere respondent weten: ‘Ik ben wel oplettend en heb mijn beveiliging up to date. Maar soms gaan die fraudeurs heel geraffineerd te werk. Dus zeg nooit nooit!’

Een op de tien daadwerkelijk online opgelicht

Uit het onderzoek blijkt verder dat 11% van de ouderen al eens is opgelicht op internet. Bijvoorbeeld door phishing, WhatsApp-fraude, bankfraude of aankoopfraude. Van hen wist 20% niet wat ze moesten doen nadat zij waren bedrogen. En maar liefst 28% van de gedupeerden vond zelfs dat het zijn/haar eigen schuld was. Ook worstelt bijna een derde van de slachtoffers van online fraude met een gevoel van schaamte.

Voorlichting blijft belangrijk

Daniël de Levita, directeur-bestuurder van SeniorWeb: ‘Uit de onderzoeksresultaten is duidelijk op te maken dat voorlichting over online fraude erg belangrijk blijft. Daarom besteedt SeniorWeb in de maand oktober extra veel aandacht aan online fraude. Naast alle informatie op de website www.seniorweb.nl/online-fraude organiseert SeniorWeb twee webinars. Een met de Nationale Politie en een met de Rabobank. We hopen dat senioren fraude zo beter leren herkennen en we daarmee kunnen voorkomen dat zij (nog een keer) slachtoffer worden van online fraude. En dat ze weten wat ze moeten doen als ze tóch bedrogen zijn.’