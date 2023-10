Voormalig bestuursvoorzitter Slotervaartziekenhuis moet jaar de cel in

De voormalig bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor verduistering in dienstbetrekking en valsheid in geschrift. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vrijdag beslist.

OM

De rechtbank legde eerder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden op en een verbod om bestuurder te zijn van een rechtspersoon voor de duur van 6 jaar en 3 maanden en gelastte de openbaarmaking van het vonnis in de registers van de Kamer van Koophandel. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een beroepsverbod van 5 jaren.

Verduistering in dienstbetrekking en valsheid in geschrift

De bestuursvoorzitter heeft voor een privé-project in Turkije een bedrag van € 1.000.000,00 van het Slotervaartziekenhuis verduisterd in dienstbetrekking. Zij vroeg in 2008 een zakenrelatie een bedrag van € 200.000,00 over te maken naar haar rekening zodat zij de aanbetaling van onroerend goed in Turkije kon betalen. Ook regelde deze zakenrelatie dat een bankgarantie werd gesteld van € 800.000,00, die later is ingeroepen.

1 miljoen euro aan valse facturen

De zakenrelatie stuurde een factuur aan het Slotervaartziekenhuis om € 500.000,00 te ontvangen. De valse omschrijving op die factuur was door de veroordeelde geformuleerd. Ongeveer 2 maanden later stuurde de zakenrelatie een tweede factuur van € 500.000,00, ook met een valse omschrijving. De veroordeelde heeft de valse facturen getekend en door het Slotervaartziekenhuis laten betalen.

In 2011 heeft de bestuursvoorzitter voor € 200.000,00 aandelen gekocht in een e-health project. De aandelen zijn geleverd aan een vennootschap waar de veroordeelde en haar kinderen aandeelhouders van waren. De betaling van € 200.000,00 is gedaan met geld van het Slotervaartziekenhuis, terwijl de aandelen niet ten goede zijn gekomen aan het ziekenhuis.

Valsheid in geschrift

De veroordeelde heeft als bestuurder van het Slotervaartziekenhuis zorggelden die bestemd waren voor de taken van het ziekenhuis, gebruikt om daarmee privéprojecten te financieren. Op die wijze heeft zij over dit geld, € 1.200.000,00, beschikt alsof dit haar toebehoorde. Daarnaast heeft ze valsheid in geschrift gepleegd door valselijk 2 facturen te laten opmaken en te gebruiken, om de verduistering van € 1.000.000,00 te verhullen.

Straf

Het hof heeft bij de bepaling van de hoogte van de straf rekening gehouden met de omvang van het verduisterde bedrag en met de lange duur van de procedure. Het hof vindt oplegging van een verbod om bestuurder van een vennootschap te zijn niet meer nodig omdat een voorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd met een proeftijd van 3 jaren.