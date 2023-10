Socialistische studenten bekogelen gebouw DUO met dildo's

Recent werd bekend dat de rente op studieleningen gigantisch zal stijgen vanaf januari 2024: van 0,46% naar 2,56%. De socialistische en activistische jongerenorganisatie ROOD Groningen onderstreept dat de overheid zich niet aan haar beloften houdt. De overheid had namelijk in 2015 beloofd dat de studieleningen gunstig zouden zijn. Inmiddels is de realiteit duidelijk anders en wordt het afbetalen van de lening door de verhoging van de rente nog lastiger gemaakt dan het voor velen al is. Er wordt keer op keer afbreuk gedaan aan de toegankelijkheid van het onderwijs.

Na deze willekeurige verhoging voelen zij zich (voor de zoveelste keer na invoering van het leenstelsel) 'genaaid'. Met deze actie willen zij daarom op een toepasselijke en ludieke manier hun onvrede naar het overheidsbeleid uiten en mensen oproepen zich aan te sluiten bij het landelijke renteprotest in Den Haag dat komende woensdag (25 oktober) plaatsvindt.

Onder luid gejoel verzamelen de studenten zich die zijn opgetrommeld door ROOD Groningen en worden er paarse dildo's uitgedeeld van ongeveer 15 centimeter lang. De studenten gooien ze een voor een op het grote glazen DUO-gebouw. Sommigen blijven hangen met de zuignappen van de dildo's. Ondertussen worden er allerlei leuzen gezongen en in de omgeving posters opgehangen ter promotie van het renteprotest.

Woordvoerder Maria Heeres van ROOD Groningen vertelt dat ze hier staan, omdat veel studenten zich zorgen maken om hun financiële toekomst: "Zo'n studieschuld heeft serieuze gevolgen voor veel studenten. Zij kunnen door de schuld een veel minder hoge hypotheek krijgen later en dit wordt alleen maar lastiger met de hogere rente." Ook het lange afbetalen zit hen niet in de koude kleren: "Veel studenten hebben ondertussen zo'n hoge studieschuld dat zij bijna de rest van hun leven bezig zijn met afbetalen. Het lijkt wel of je gestraft wordt voor leren."

Veel studenten hebben ook het gevoel dat zij worden voorgelogen door de overheid. "Het zou een gunstige lening zijn, leugenaars!", verkondigt een aanwezige student ontdaan. "De regering blijft ons maar naaien en er lijkt geen einde aan te komen."