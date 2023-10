Politie op zoek naar man met vuurwapen op witte sokken in Groningen

Straat afgezet

'Op dit moment lijkt er daadwerkelijk te zijn geschoten, maar wat er precies gebeurd is wordt nog onderzocht. De straat is afgezet. De politie is op zoek naar de mogelijke schutter. Daarbij is onder andere een speurhond ingezet.

Witte sokken

Vanwege het schietincident werd er een burgernetmelding gemaakt. Daar is te lezen dat de politie op zoek is naar een donker getinte man, 38 jaar, 1.70 m , lichte snor/baardje, geheel gekleed in het zwart met witte sokken en een zwarte pet op zijn nagenoeg kale hoofd. De politie benadrukt wanneer men de man ziet om hem niet zelf te benaderen maar dan direct 112 te bellen.