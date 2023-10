Bestuurder (18) omgekomen bij botsing tegen boom in Stadskanaal

In de nacht van zaterdag op zondag kwam er in een melding van een ongeval aan de Van Boekerenweg N378 in Stadskanaal binnen bij de hulpdiensten.

Auto tegen boom in brand

Hier botste door nog onbekende oorzaak een auto tegen een boom en vloog in brand. De bestuurder, een 18-jarige man uit de gemeente Oldambt, kwam bij het ongeval om het leven. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.

Auto in brand voor woning

Een half uur later was het weer raak in Stadskanaal aan de G. W. Spitzenstraat. Daar vloog een voor de woning geparkeerde auto in brand. De brandweer van Gasselternijveen werd hiervoor opgeroepen. Brandstichting word niet uit gesloten.