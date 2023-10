ME beëindigt illegaal loodsfeest met 1.000 personen in Waspik

De Mobiele Eenheid (ME) heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Waspik een illegaal feest in een leegstaande loods beëindigd. Dit meldt de politie zondag.

Luide muziek

Op zondag 29 oktober 2023 om 01.00 uur kwamen de eerste meldingen binnen bij het Operationeel Centrum vanuit de omgeving van de Hooiweg. Er was vanuit een leegstaande loods luide muziek te horen en de omgeving stond vol geparkeerd met auto’s en campers. Politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Het werd al snel duidelijk dat het hier om een georganiseerd illegaal feest te gaan bezocht door een kleine 1.000 mensen uit meerdere landen.

Ontruimen

Er werd contact met de ‘organisatie’ gelegd om in overleg deze geluidsoverlast te stoppen maar daar had men geen oren naar. Ook werd er regelmatig met zwaar vuurwerk gegooid.

ME ingezet bij ontruiming

Om de noodhulp in de eenheid te kunnen garanderen werd besloten om de ME op te roepen zodat de surveillance-eenheden hun normale werk konden doen. Toen de ME verscheen werd de sfeer grimmiger en werden toegangen gebarricadeerd.

Geen aanhoudingen verricht

Maar uiteindelijk kozen de feestgangers toch eieren voor hun geld en ging de muziek uit. Om 04.30 uur was het pand weer leeg. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Er worden mogelijk stappen ondernomen tegen de organisatoren van het illegale evenement. Ook wordt de eigenaar van het pand op de hoogte gesteld om te kijken of dit voorkomen kan worden in de toekomst.