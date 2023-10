Aardbeving van 2.2 bij Drentse Ekehaar

In het Drentse Ekehaar is in de nacht van zaterdag op zondag een aardbeving geweest. 'Het betreft hier een beving ten gevolge van de gaswinning in het gebied rond Ekehaar', zo meldt het KNMI zondag.

2e beving in Ekehaar in een week

Een maand geleden is bij de buren in Groningen officieel de gaskraan dichtgedraaid. Uit kleine Drentse velden wordt nog wel gas gewonnen. De kracht van de beving was 2.2 en vond plaats op een diepte van 3 kilometer. Het is onbekend of door de beving bij Ekehaar dat, vlak onder Assen ligt, schade is ontstaan. Afgelopen maandag vonder ook al een beving plaats bij Ekehaar maar die was met een kracht van 1.3 een stuk lichter.

Hooghalen

Begin oktober vond er ook al een aardbeving plaats in Drenthe. Toen ging het om een beving met een kracht van 1.9 op de Schaal van Richter in Hooghalen. Deze beving vond plaats op de dag dat de gaskraan in Groningen officieel werd dichtgedraaid.