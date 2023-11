Man aangehouden na mogelijk schietincident

Agenten hebben donderdag 2 november rond 0.40 uur een 18-jarige Tilburger aangehouden. Dat gebeurde in een hotel aan de Dr. Hub van Doorneweg. De man wordt ervan verdacht mogelijk op straat geschoten te hebben. In het onderzoek naar de zaak is ook een 22-jarige Tilburgse aangehouden.