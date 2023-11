Verdachte uitreiziger (IS) aangehouden

De politie heeft dinsdagavond in Helmond een man van 22 jaar uit die plaats aangehouden die mogelijk wilde uitreizen om deel te nemen aan de gewapende strijd van Islamitische Staat (IS).

De aanhouding vond plaats op basis van een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). De man zou mogelijk afreizen naar Oost-Afrika en willen deelnemen aan de gewapende strijd van IS. De verdachte is na zijn aanhouding door de Dienst Speciale Interventies (DSI) in verzekering gesteld en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.