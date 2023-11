Mannen veroordeeld voor seks met minderjarig meisje

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft op 2 november 2023 vonnis gewezen in de zaken van zes mannen die verdacht werden van ontucht met een meisje dat destijds tussen de 13 en 15 jaar oud was. De meeste mannen waren met haar in contact gekomen via dating- en sekssites waarop zij ingeschreven stond.

De moeder van het meisje kwam er eind 2019 achter dat haar dochter seksuele contacten had met een oudere man. In de telefoon van haar dochter vond zij aanwijzingen dat meerdere mannen seksafspraken met haar hadden gemaakt. De politie heeft vervolgens geprobeerd de identiteit van deze mannen te achterhalen. Dat onderzoek heeft ertoe geleid dat er zes verdachten voor de rechter zijn gebracht.

Veroordelingen en vrijspraak

Bij één man vond de rechtbank dat er te weinig bewijs was. De andere vijf mannen zijn door de rechtbank veroordeeld. De rechtbank heeft daarbij telkens geoordeeld dat het seksuele contact tussen de mannen en het meisje als ontuchtig moet worden beschouwd, ook al had het meisje in alle gevallen ingestemd met de seks en in een aantal gevallen ook het initiatief genomen. De wetgever heeft kinderen onder de zestien uitdrukkelijk in hun seksuele integriteit willen beschermen, ook tegen zichzelf. Daar zijn uitzonderingen op, zoals wanneer het gaat om leeftijdsgenoten, maar daarvan was hier geen sprake: in alle gevallen was sprake van een aanzienlijk verschil in leeftijd en ontwikkeling.

Straf

De rechtbank heeft vier van de vijf mannen werk- en gevangenisstraffen opgelegd. De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf rekening gehouden met de ouderdom van de zaken en met het feit dat geen sprake is geweest van dwang of onvrijwilligheid. Een 30-jarige man uit Assen heeft geen verdere straf gekregen, omdat hij en het (inmiddels meerderjarige) meisje een bestendige relatie met elkaar hebben.