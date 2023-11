Brandweer haalt boom van de weg

De brandweer rukte zaterdagavond rond 23.15 uur uit voor een melding van een boom over de weg aan de Populierenlaan in Sint-Oedenrode.

Nabij de bebouwende kom van Boskant was een grote tak op de rijbaan terecht gekomen waardoor de doorgang werd verspert. De brandweer heeft de tak in kleine stukken gezaagd en in de berm geplaatst. Met een hoge druk straal heeft men tevens het wegdek na afloop schoon gespoten. Enkele minuten later was de weg weer vrij en keerde de brandweer terug naar de kazerne.