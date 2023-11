Onderzoek: niet alleen kapper, maar ook luisterend oor

De webshop voor professionele haar- en beautyproducten deed onderzoek naar het fenomeen ‘small talk bij de kapper’. Toch blijkt dat we lang niet alleen oppervlakkige gesprekken voeren over koetjes en kalfjes. Maar liefst 92% van de bezoekers deelt namelijk ook persoonlijke verhalen met hun kapper, zo komt naar voren uit het onderzoek.

Meer dan knippen alleen

"Als kapper kun je door even een luisterend oor te zijn echt verschil maken voor iemand" zegt kapster Daniëlle Harink uit het Overijsselse Nieuwleusen. "Het kappersvak bestaat niet alleen uit het knippen van haar, maar ook om aandacht te geven en te luisteren naar klanten. Die rol gaat in sommige gevallen verder dan alleen het knippen van iemands haar.”

“Als kapper krijg je soms hele persoonlijke verhalen te horen. Ik voel me dan ook met regelmaat een soort psycholoog”, vervolgt ze. “Ik heb wel een aantal keer gehad dat ik bij mezelf dacht: ‘moet ik aan de bel trekken?’ omdat ik niet weet of ik de enige persoon ben met wie dit verhaal gedeeld wordt. Het sociale stukje wordt nog weleens onderschat, maar dat maakt ons werk juist bijzonder.”

Hoe het komt dat persoonlijke verhalen zo makkelijk gedeeld worden? “Wij staan wat verder weg dan familie en vrienden. Dat maakt de stap om jouw probleem, irritatie of iets anders persoonlijks te delen, kleiner”, legt Harink uit. “Mensen gaan daarnaast vaak jarenlang naar dezelfde kapper, waardoor je langzamerhand toch een band opbouwt.”

De stiltecoupé

Stiekem helemaal geen zin in een gesprek? Een op de drie Nederlanders durft dit niet aan te geven bij zijn of haar haarstylist. Ruim de helft (51%) laat soms enigszins merken dat er geen behoefte is aan een gesprek. Een kleine groep (16%) voelt zich niet bezwaard om te vragen om stilte. Een luisterend oor zijn voor je kapper in plaats van andersom? 39% laat het liefst de behandelaar praten dan dat hij of zij zelf praat.