Pas aankomende feestdagen op met onbetrouwbare webshops

Campagne

Dat terwijl vooral aankopen bij onbekende webshops niet zonder risico’s zijn. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Consumentenbond, het Europees Consumenten Centrum (ECC), de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie trekken daarom samen op in een campagne tegen oplichting en misleiding door webshops. Vandaag starten de organisaties de campagne ‘Eerst reviews checken, dan bestellen’.

Meer dan 40.000 aangiftes verwacht

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie verwacht voor 2023 meer dan 40.000 aangiftes ten aanzien van aan- en verkoopfraude. 14.000 daarvan hebben betrekking op webwinkels die na een betaling niet hebben geleverd. Dat aantal is mogelijk hoger omdat 10.000 slachtoffers aangeven via Instagram te zijn benadeeld. Het LMIO vermoedt dat die uiteindelijk via dat platform eveneens bij een webwinkel terecht zijn gekomen. Het LMIO heeft 1.000 malafide webshops offline laten halen. Dat is ruim 30% meer dan in 2022. Ook uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat de gemiddelde schade door fraude met online aankopen stijgt: het gemiddelde schadebedrag ligt met 350 euro ruim 20% hoger dan vorig jaar.

Geld niet terug

Ook de ACM, de Consumentenbond en het ECC krijgen meldingen van consumenten die klagen over webshops die hun zaken niet op orde hebben. Omdat het vrij gemakkelijk is om een webshop te starten, zien de consumentenorganisaties steeds meer webshopeigenaren met weinig ervaring als ondernemer en weinig kennis over de regels die consumenten beschermen bij hun online aankopen. Consumenten klagen over misleiding door dit soort webshops, omdat hun bestellingen veel te laat of helemaal niet geleverd worden, omdat ze onverwacht hoge retourkosten moeten betalen, hun geld niet terug krijgen na retournering of niet in contact kunnen komen met het bedrijf. De organisaties roepen consumenten daarom op om eerst goed te checken of de webshop betrouwbaar is.

Feestdagen in aantocht

Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM: “Ook dit jaar trekken we samen op met de andere consumentenorganisaties om consumenten te waarschuwen voor onbetrouwbare webshops. Met de feestdagen in aantocht zit niemand te wachten op een miskoop of een bestelling die veel te laat of nooit aankomt. Check dus eerst goed de reviews voor je ergens bestelt! Met zo’n snelle check filter je de oplichters of webshops die hun zaken niet op orde hebben er bijna altijd uit.”

Wat kun je zelf doen?

Het belangrijkste en makkelijkste om vooraf te checken zijn reviews. Googel het woord ‘reviews’ en de URL van de webshop en bekijk de ervaringen van anderen op meerdere reviewsites. Sorteer en filter de reviews om een eerlijk beeld van de webshop te krijgen. Je kunt ook meldingen en aangiftes checken op de website van de politie.