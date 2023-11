Celstraf geëist tegen agent die op rijdende tractor schoot

'Doelbewust'

Hij wordt ervan verdacht op 5 juli 2022 bij een afrit van de A32 in Heerenveen doelbewust een schot te hebben gelost op de cabine van een rijdende trekker. Deze kogel trof de spijl midden in de cabine ter hoogte van het hoofd van de bestuurder.

Poging doodslag

De officier van justitie vindt dat hier sprake is van een poging doodslag. De politieambtenaar had volgens hem niet mogen schieten op de cabine. “Er werd immers niet op de verdachte of zijn collega’s ingereden. Hij dacht dat misschien wel, maar het was feitelijk niet het geval.”

Boerenprotesten

Het incident vindt plaats op een rotonde van een afrit van de A32 op het moment dat er overal in Nederland protesten plaatsvinden tegen het stikstofbeleid van de regering. Overal zijn brandhaarden en de politie moet optreden tegen demonstraties. In Heerenveen zijn eerder op de dag al incidenten geweest bij twee distributiecentra en meerdere bestuurders van trekkers besluiten die dag over een deel van de A32 te rijden.

Tegenhouden

De terechtstaande politieambtenaar is samen met een collega als eerste ter plaatse. Zij proberen onderaan de afrit de trekkers tegen te houden. Alleen vliegen de trekkers links en rechts aan hen voorbij; hen tot stoppen manen is onmogelijk.

Kogel vlakbij het hoofd

Nadat er assistentie is gekomen komt de colonne met trekkers uiteindelijk tot stilstand. Enkele bestuurders van de trekkers die vooraan staan worden aangehouden. Op enig moment rijdt de uiteindelijk beschoten trekker uit de stilstaande rij. Daarbij stuurt hij zijn trekker in tegengestelde richting de rotonde af. De eerdere genoemde collega van de politieambtenaar lost een waarschuwingsschot, de vandaag terechtstaande politieambtenaar schiet gericht op de cabine. Dat doet hij omdat hij denkt dat er op hem wordt ingereden. De kogel slaat in aan de zijkant van de cabine vlakbij het hoofd van de bestuurder.

Andere film

De officier van justitie zegt dat het lijkt alsof de politieambtenaar in een andere film was terecht gekomen. Er werd immers niet op hem ingereden. “Hij zat in de film van de inrijdende trekkers. Een film die hijzelf onbedoeld heeft gestart en waarin hij ook anderen heeft meegenomen.” Het is een vergissing die de officier van justitie niet begrijpt. Hij ziet niet hoe het handelen van de politieambtenaar te rechtvaardigen is. Ook omdat er volgens hem geen sprake is van noodweer in welke vorm dan ook.

Complex

De politieambtenaar heeft in de ogen van het OM een fout gemaakt. Een fout in de uitoefening van zijn werk, waarbij de officier van justitie wel oog heeft voor het feit dat hij zijn werk moest doen in een zeer complexe situatie.

'Excuus op zijn plaats'

De moeder van de bestuurder heeft bij het uitoefenen van haar spreekrecht in de rechtszaal namens de familie uitgelegd wat deze zaak met hen heeft gedaan. Haar zoon en het gezin vinden dat de politieambtenaar moet erkennen dat hij fout zat en dat een excuus op zijn plaats is.

Voorwaardelijke straf

De officier van justitie heeft in deze zaak alle relevante factoren meegenomen in het bepalen van de strafeis. In deze zaak komt hij uit op een voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van een jaar. De uitspraak in deze zaak is op 1 december 2023.