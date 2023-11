Trein botst op auto op overweg Tongersestraat in Boxtel

Een trein heeft vrijdagavond op een overgang in Boxtel een auto geramd.

Tongersestraat

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur op de spoorwegovergang aan de Tongersestraat in Boxtel.

Geen gewonden

Bij de botsing vielen wonder boven wonder geen gewonden, wel werd het treinverkeer tussen Boxtel en ‘s-Hertogenbosch stilgelegd. De automobiliste maakte naar eigen zeggen een navigatiefout, met alle gevolgen van dien.

Omstanders

Omstanders hebben nog geprobeerd de auto weg te krijgen maar dat was niet meer gelukt. De Tongersestraat is geruime tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De auto is door een bergingsbedrijf van het spoor gehaald.