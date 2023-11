Vijf personen ernstig gewond geraakt bij aanrijding Zierikzee

Drie voertuigen

Het ongeval gebeurde rond 07.25 uur op de Nieuwe Koolweg (N59) in Zierikzee. Bij de aanrijding zijn twee auto’s en een bestelbus betrokken geweest. Eén van de auto’s is in een sloot terecht gekomen.

Bekneld

De vier inzittenden, twee mannen en twee vrouwen uit Renesse, raakten bekneld. Een automobilist uit Oosterland is ter plekke door een ambulancemedewerker nagekeken. De bestuurder van de bestelbus uit Zierikzee zat eveneens bekneld. Brandweerlieden hebben de slachtoffers bevrijd.

Twee traumahelikopters

Meerdere ambulances en twee traumahelikopters zijn naar de plek van het ongeval gekomen en hebben de slachtoffers naar ziekenhuizen vervoerd. Verkeersspecialisten hebben op de plek van het ongeval (sporen) onderzoek gedaan. De politie doet verder onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. Tijdens de hulpverlening en het onderzoek is de weg afgesloten geweest.