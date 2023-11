Verdachte aangehouden voor steekincident Haddingestraat Groningen

De politie onderzoekt een steekincident op zondagavond 19 november aan de Haddingestraat in Groningen. Hierbij is een 19-jarige man uit Groningen ernstig gewond geraakt. Later op de avond is een 17-jarige vrouw uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

Melding steekincident

Omstreeks 21:00 uur ontvingen we een melding van een mogelijk steekincident. Meerdere eenheden gaan gelijk ter plaatse. Aan de Haddingestraat troffen we een slachtoffer aan. Dit is een 19-jarige man uit Groningen. Hij was ernstig gewond. Het slachtoffer is vervolgens door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

In de omgeving van de Haddingestraat hebben we een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij dit steekincident. Het gaat om een 17-jarige vrouw uit Groningen. We gaan ervan uit dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Op locatie zijn we gelijk gestart met sporenonderzoek. Ook hebben we met getuigen gesproken. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie kijkt naar camerabeelden uit de omgeving.