Aanrijding N34 bij Eext na nemen afslag Annen in plaats van Assen

Afslag Annen genomen ipv Assen

Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse om de inzittenden te controleren. Volgens een getuigenverklaring wilde de bestuurder van de rode auto draaien op de N34 omdat ze komende vanuit richting Veendam de afslag Annen hadden genomen maar ze moesten richting Assen.

Controle in ambulance

Alle inzittenden van de drie betrokken auto's hoefden na controle in de ambulance niet mee naar het ziekenhuis. De weg werd in de richting van Annen afgesloten. Verkeer richting Gieten werd over parkeerplaats Haverlanden geleid.

Voertuigen geborgen

Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de drie beschadigde voertuigen geborgen. De eigenaren van de drie beschadigde voertuigen kregen een W.O.P.- melding (Wachten Op Keuring) mee. De weg werd rond 20.00 uur weer vrijgegeven voor het verkeer.