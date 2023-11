Twee jaar en tbs voor overval op avondwinkel 'Rania Market' in Groningen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een man veroordeeld voor een gewapende overval op avondwinkel ‘Rania Market’ in Groningen op 14 mei 2023. Aan de man is een gevangenisstraf van 2 jaren en tbs met verpleging van overheidswege opgelegd voor poging tot afpersing en verboden wapenbezit.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een gewapende overval op avondwinkel ‘Rania Market’ in Groningen. Bij binnenkomst heeft verdachte vrijwel direct een wapen gericht op de slachtoffers, te weten de eigenaar en een medewerker van de avondwinkel, waarbij hij riep dat hij geld wilde. Vervolgens heeft verdachte met het wapen de eigenaar van de avondwinkel op zijn hoofd geslagen. Het is de slachtoffers uiteindelijk gelukt om verdachte, die zich hevig verzette, te overmeesteren.

Strafmotivering

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij de slachtoffers ernstig heeft bedreigd, bang gemaakt en geweld tegen hen heeft gebruikt. Dit soort overvallen zijn voor slachtoffers zeer ingrijpend en brengen doorgaans psychische gevolgen met zich mee. Ook leiden deze feiten tot gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Dat juridisch gezien sprake is gebleven van een poging is niet te danken aan de verdachte, maar aan het kordate optreden van de slachtoffers. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp dat is gebruikt bij de overval. Ook dit feit rekent de rechtbank verdachte zwaar aan.

De rechtbank houdt ook rekening met het omvangrijke strafblad van verdachte, waarop soortgelijke strafbare feiten staan. Ook heeft de rechtbank kennis genomen van verschillende gedragskundige rapportages die zijn gemaakt over zijn persoonlijke omstandigheden en zijn psychische gesteldheid.



Gelet op de ernst van de feiten, de aard van de problematiek en het hoge recidiverisico wanneer verdachte onbehandeld en onbegeleid terugkeert in de maatschappij, wordt de tbs-maatregel geadviseerd. De rechtbank kan zich met de inhoud en de conclusies van de adviezen verenigen en neemt ook de conclusies van de psycholoog ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid van verdachte over. De rechtbank verklaart verdachte daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

Strafoplegging

Alles afwegende legt de rechtbank een gevangenisstraf op van 2 jaar, alsmede tbs met verpleging van overheidswege.