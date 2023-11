Nog een aanhouding op verdenking betrokkenheid mishandelen Baudet

Minderjarige Stadjer

Het gaat daarbij om een minderjarige jongen uit Groningen. Het incident vond op 20 november 2023 rond 18:00 uur plaats in een café op het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

14 dagen langer vast

'Meteen na het incident werd al een andere - eveneens minderjarige - jongen uit Groningen aangehouden. Deze persoon is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland. Die heeft besloten dat hij veertien dagen langer vast blijven zitten. Morgen wordt de tweede verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Achtergrond

Het onderzoek naar deze ernstige mishandeling is in volle gang. Daarin worden de omstandigheden waarin het incident heeft plaatsgevonden meegenomen. Ook wordt gekeken naar de achtergrond ervan. 'Er is hier sprake van een zware verdenking. Daarnaast zijn er ook zorgen over de persoonlijke omstandigheden van de minderjarigen. Ook dat zal in het onderzoek worden meegenomen', aldus het OM.

Mishandelen politicus

Feit is dat twee jonge mensen verdacht worden van (betrokkenheid bij) een strafbaar feit waarbij sprake is van het mishandelen van een politicus. Deze mishandeling heeft een forse maatschappelijke impact. Tegelijkertijd moet het OM rekening houden met de leeftijd van de verdachten en dient het daarom terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie rond hun persoonlijke omstandigheden.