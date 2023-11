Meer jongeren en minder 27-plussers in de bijstand

Toename bij jongeren tot 27 jaar

'Dat zijn er ongeveer 1.000 meer dan een jaar eerder. Alleen bij jongeren tot 27 jaar lag het aantal hoger, oudere leeftijdsgroepen hadden minder vaak een uitkering', zo meldt het CBS donderdag op basis van de nieuwe kwartaalcijfers.

Lichte stijging sinds maart 2021

'Het is voor het eerst sinds maart 2021 dat het aantal bijstandsontvangers groter is dan een jaar eerder. Negen kwartalen op rij was het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van een jaar eerder juist kleiner', aldus het CBS.

Meer jongeren in de bijstand

Eind september 2023 ontvingen 36.000 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering. Dit zijn er bijna 3.000 (bijna 8 procent) meer dan een jaar eerder. Voor het derde kwartaal op rij zijn er nu meer jongere bijstandsontvangers ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor.

Daling bij 27-plussers

Bij de 27-plussers was wel een daling. Eind september 2023 hadden 134.000 mensen tussen de 27 en 45-jaar een bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2.000 (1 procent) minder dan een jaar eerder. De jaar-op-jaardaling is wel kleiner geworden. Eind maart ging het nog om bijna 4 procent en eind juni om ruim 2 procent. Ook waren er eind september opnieuw minder 45-plussers in de bijstand dan een jaar eerder. Wel was de afname kleiner dan bij de 27- tot 45-jarigen. Het ging om ongeveer 1.000 bijstandsontvangers minder, dat is minder dan 0,5 procent. Eind september hadden 227.000 45-plussers een bijstandsuitkering.

Ook in het tweede kwartaal meer personen de bijstand in dan eruit

De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het verschil tussen instroom en uitstroom. De nieuwste stroomcijfers hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2023. In dat kwartaal stroomden meer mensen de bijstand in dan uit: 19.500 tegenover 17.400. Dit betekent dat voor het derde kwartaal op rij de instroom groter was dan de uitstroom. Daarvoor, in de periode die liep vanaf het tweede kwartaal van 2021 tot en met het derde kwartaal van 2022, verlieten elk kwartaal juist meer mensen de bijstand dan erin kwamen.