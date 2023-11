Nieuwe terreinwagen Manticore biedt militairen betere bescherming

De IDV Manticore is de nieuwe terreinwagen voor de krijgsmacht. Dit voertuig biedt onder meer een betere bescherming van de inzittenden. De Italiaanse producent Iveco Defence Vehicles droeg de Manticore vandaag symbolisch over aan Defensie. Dat gebeurde op de beurs van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) in Rotterdam. Met uiteindelijk 1.185 exemplaren wordt het voertuig een bekende verschijning.

Met de komst van de Manticore neemt Defensie afscheid van de oude terreinwagens. Het gaat om de Mercedes Benz-modellen bij de landmacht, de Landrovers bij de marine en de laatste YPR-pantserrupsvoertuigen bij de luchtmacht en de marechaussee.

De techniek in de Manticore is modern maar vooral ook robuust. Het voertuig moet namelijk functioneel, betrouwbaar en onderhoudbaar zijn onder de meest veeleisende omstandigheden. Dit betreft zowel qua klimaat en terrein als qua dreiging.

Meer laadvermogen en vuurkrachtmogelijkheden

De Manticore is een stuk groter dan de voorgangers. De krijgsmacht krijgt hiermee een modern, terreinwaardig voertuig waarmee militairen onder lastige omstandigheden hun werk kunnen doen. Het voertuig bevat bepantsering en biedt de bemanning daardoor veel bescherming. Daarnaast heeft het meer laadvermogen en voorzieningen voor wapens, en daardoor vuurkracht. Door het modulaire karakter is het voertuig goed in te zetten voor verschillende taken. Denk aan gewondentransport.

Militaire monteurs

Iveco is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van het voertuig. Een deel van het onderhoud gebeurt bij dealers in Nederland. Een ander deel voeren militaire monteurs uit op kazernes, onder supervisie van de leverancier. Door op de kazerne en op oefening ervaring op te doen met de nieuwe voertuigen, regelt Defensie de inzetbaarheid tijdens een missie volledig zelf.

Naar verwachting gaan de eerste voertuigen in februari volgend jaar naar de parate eenheden.