FNV: Zwemonderwijzers verzuipen bijna

De komende dagen voert FNV actie bij het Geusseltbad in Maastricht. Werknemers van het zwembad willen een betere cao. Die is namelijk slechter dan die van hun collega’s bij Maastricht Sport. Dat komt omdat er twee verschillende cao’s zijn. Daarom gaan de werknemers uitleggen aan het publiek dat dit oneerlijk is en dat er één cao moet komen voor de hele zwembadbranche.

De actie loopt van woensdagochtend 29 november 9.30 uur tot zondagavond 3 december 21.30 uur. Niet alleen in Maastricht is er onvrede onder het zwembadpersoneel, in veel plaatsen in Nederland hebben publiek toegankelijke zwembaden het moeilijk. De zwemonderwijzers krijgen te weinig betaald en dreigen kopje onder te gaan. Door oplopende personeelstekorten gaan er zelfs steeds meer zwembaden dicht. Het vak zal verdwijnen als er niet snel iets gebeurt. Rampzalig voor bezoekers, het personeel én de zwemveiligheid van kinderen.

Petitie

De zwemonderwijzers willen graag de steun van hun klanten en vragen daarom of zij de petitie “Red jij nu mij?” willen tekenen. Deze petitie is gericht aan de gemeente: zorg dat er voldoende geld gaat naar het zwembad, en met name de zwemonderwijzer. Het vak is onmisbaar. Dat klanten de medewerkers steunen blijkt al uit de bijna 400 handtekeningen die al gezet zijn in Maastricht.

Eén cao

Pascal Caenen is zwemonderwijzer. Samen met zijn collega’s steunt hij de FNV-oplossing om in de zwembaden tot één cao te komen. Caenen: ‘Dat er niet één cao is, is oneerlijk. Want door de ongelijkheid kunnen gemeenten kiezen voor een goedkopere cao, wat ten koste gaat van mijn loon en dat van mijn collega’s. Daarom komen wij in actie. Want we zijn ontevreden en willen dat de gemeente voor ons vak, voor ons zwembad opkomt. Daarom staan wij hier, samen.’

Witboek met aanbevelingen

Bij de ingang van het bad, staat een FNV actietent. Bij toerbeurt zijn daar medewerkers uit de zwembaden te vinden, van techniek tot zwemonderwijzer, van receptie tot toezichthouder. De FNV heeft een inventarisatie gemaakt van zaken binnen de branche die beter kunnen. Aanbevelingen voor verbeteringen zijn gebundeld in een speciaal witboek. Dit witboek gaat de FNV overhandigen samen met de getekende petitie aan de gemeente Maastricht en de directie van Maastricht Sport.

Bezuinigingsmaatregel

Ingrid Koppelman, bestuurder Publiek Belang bij FNV: ‘Werken in een zwembad is mensenwerk. Ik heb zeer gepassioneerde leden, het zwembad is hun tweede huis. Wat het verschil in cao’s met mensen doet, is goed om eens uit eerste hand te ervaren. Op papier is een ‘bezuinigingsmaatregel’ vlot genomen. Wat het met de mensen doet, ik vraag daar aandacht voor, ook met deze actie in Maastricht.’