N34 zaterdag 9 december dicht om 30 gevaarlijke beuken te verwijderen

Slechte conditie bomen

'Ter hoogte van Odoorn staan beuken langs de weg die in zeer slechte conditie verkeren. Om te voorkomen dat er onveilige verkeerssituaties ontstaan, worden de bomen verwijderd', zo laat de provincie maandag weten.

Omleidingen

'De werkzaamheden duren van ’s ochtends 6.00 uur tot ’s avonds 24.00 uur. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N376, N374 en N381. De omleiding staat met borden aangegeven', aldus de provincie.

Dertig gevaarlijke beuken

Uit onderzoek is gebleken dat er ter hoogte van de N34 bij Odoorn 30 beuken staan die een gevaar zijn voor het wegverkeer. Daarom worden ze verwijderd. 'In het voorjaar van 2024 planten we in dezelfde groenstrook evenveel bomen terug. Het gaat om linden, eiken en grove dennen. Deze bomen zijn in de toekomst beter bestand tegen klimaatverandering zoals bij droogte', aldus de provincie. Voor de bomen die blijven staan wordt de grond verrijkt met compost. Ook dit zal volgend voorjaar gebeuren als ook de bomen geplant worden.