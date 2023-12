Grootste kerstboom ter wereld in IJsselstein voor 25e keer verlicht

25e keer

Met ruim 366 meter is de Gerbrandytoren de hoogste constructie in Nederland. Dit jaar is een bijzonder jaar want de Grootste Kerstboom ter wereld wordt voor de 25e keer ontstoken en wordt er dus ook het Zilveren Jubileum gevierd. Reden voor een extra feestelijke ontsteking. Het gratis toegankelijke evenement kent een grote variëteit aan optredens van landelijk bekende en lokale artiesten.

Start om zes uur ‘s avonds

Het programma gaat om 18.00 uur van start met optredens van Vrouwe IJsselstein Swingt en de eveneens uit IJsselstein afkomstige Dennis Baars en DJ Patjoo. Voorafgaand aan de officiële ontsteking betreedt Berget Lewis het podium. Zij heeft op dit moment groot succes met haar show ‘We are One – Celebrate Tina’ rondom Tina Turner.

'Wild idee'

Wat ooit begon als een wild idee van een paar IJsselsteiners is uitgegroeid tot een landelijk bekend fenomeen. De Grootste Kerstboom hoort bij Kerst. Als lichtbaken en als lichtpuntje. De ontsteking van de boom was ook dit jaar geen vanzelfsprekendheid.

Historie

Begin jaren 90 is het initiatief ontstaan om de Zendmast in IJsselstein om te toveren tot de Grootste Kerstboom ter Wereld en in 1992 lukte het daadwerkelijk om de lampjes voor de eerste keer te ontsteken. Sindsdien is de Kerstboom uitgegroeid tot een zeer markant herkenningspunt en is de ontsteking van de Kerstboom een traditie geworden waar al een hele generatie mee is opgegroeid.

Optuigen

Sinds 1992 worden in de kersttijd extra tuien bevestigd en voorzien van lampen, georganiseerd door Stichting Kerstboom. De toren is goed zichtbaar vanaf de A2, de A12 en de A27. Ook in dorpen en steden rondom IJsselstein is de verlichte mast goed te zien, bij gunstige weersomstandigheden tot op ruim 30 kilometer afstand. Half november wordt begonnen met het "optuigen" van de kerstboom en hij wordt begin december door een BN-er ontstoken in IJsselstein op het Podiumterrein tijdens een speciale ontstekingsceremonie. De kerstboom blijft vanaf dat moment branden tot en met 6 januari(Driekoningen).