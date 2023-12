Vuurwerkvondst na anonieme tip in loods Terneuzen

Een tip bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) heeft zaterdag 16 december jl. geleid tot een flinke vuurwerkvondst, ongeveer 250 kilo, in een loods aan de Polenweg. De huurder, een inwoner uit Walsoorden, was niet aanwezig. Hij werd ook thuis, waar eveneens professioneel vuurwerk lag, niet aangetroffen. Hij is als verdachte aangemerkt en wordt nog verhoord. Hij krijgt een proces-verbaal. Ook maakt de politie ten behoeve van de gemeente een bestuurlijke rapportage op.