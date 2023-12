7 op de 10 honden durven bij vuurwerkgeknal niet naar buiten

Het mag wettelijk alleen op oudjaarsdag, maar op veel plekken wordt al maandenlang vuurwerk afgestoken. De knallen en lichtflitsen veroorzaken bij veel honden enorm veel stress en paniekaanvallen. Ze kruipen trillend weg in een hoekje of gaan er in hun angst hard vandoor - soms met fatale gevolgen. Uit een peiling van de Koninklijke Hondenbescherming onder 4.415 hondeneigenaren blijkt dat 68% van de honden niet naar buiten durft als ze vuurwerk horen.