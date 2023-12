Nederlanders opgepakt na marteling en amputeren vingers na ripdeal in Spanje

Het Nederlandse Fugitive Active Search Team (FASTNL) heeft in Nederland op 8 en 22 november 2023 op verzoek van de collega’s van FAST Spanje drie Nederlanders aangehouden in verband met extreem geweld, waarschijnlijk naar aanleiding van een uit de hand gelopen conflict in het criminele circuit.

Vier Nederlanders

Het gaat om een man van 26 uit Vlaardingen, een van 31 uit Honselersdijk en een man van 35 jaar oud uit Rotterdam. Een vierde Nederlander, een man van 35 uit Hoek van Holland, kon op aanwijzing van FASTNL in Frankrijk worden opgespoord. Hij is daar door FAST Frankrijk op 10 november aangehouden. Naast de Nederlandse verdachten is er ook een Britse verdachte in het Verenigd Koninkrijk aangehouden.

Ontvoering en marteling

'Spanje verdenkt de mannen van ontvoering en marteling van een jonge Nederlander in mei 2023 in het Spaanse Fuengirola. Het 24-jarige slachtoffer werd urenlang vastgehouden en mishandeld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Vingers geamputeerd

'Zijn ontvoerders amputeerden beide wijsvingers en maakten met een mes diep sneden in zijn voeten. Zij lieten hem bewusteloos achter in een afgelegen gebied', aldus het OM.

Ripdeal

Het extreme geweld zou zijn gepleegd naar aanleiding van een ripdeal van een partij drugs ter waarde van 3,2 miljoen euro. Spanje heeft om overlevering van de verdachten gevraagd.