Bakvet van oliebollen verstopt steeds vaker de afvoer

De komende dagen bakt Nederland massaal oliebollen. Veel te vaak verdwijnt het vet na het bakken in de gootsteen of de wc. Het resultaat is vaak een verstopte afvoer. Loodgieters en rioolontstoppers hebben er rond de jaarwisseling steeds meer werk aan. En consumenten schakelen lang niet altijd betrouwbare bedrijven in om het probleem te verhelpen.

Sanitairspecialist Eric van der Blom van Techniek Nederland: ‘Als je bakvet door de gootsteen of de wc spoelt, is die nog vloeibaar. Het vet koelt vervolgens af en gaat dan stollen. Er komt dus een vetlaag aan de binnenkant van de afvoerleidingen die voor een verstopping zorgt. Er moet dan een loodgieter of rioolontstopper aan te pas komen om de problemen te verhelpen.’

Bakvet wordt groene energie

Van der Blom adviseert gebruikt bakvet terug te gieten in de verpakking. ‘Zo’n oude verpakking kun je inleveren bij een inzamelpunt in de buurt. Dan kan er biobrandstof van gemaakt worden. Dat is een groene energiebron.’

Uitkijken voor oplichters

Wie te maken krijgt met een verstopping van de afvoer, wil daar zo snel mogelijk van af. Een zoekopdracht online kan leiden naar onbetrouwbare loodgieters of rioolontstoppers die slecht werk leveren én een veel te hoge rekening presenteren. ‘Bovenaan de Google-resultaten kom je vaak tussenpersonen tegen die vervolgens een bedrijf gaan zoeken om de klus uit te voeren. Dat is niet verboden, maar als consument ben je meestal wel duurder uit dan wanneer je rechtstreeks een loodgieter of ontstoppingsbedrijf inschakelt.’

Vier tips om veilig een loodgieter of rioolontstopper te vinden

Van der Blom heeft vier tips voor het vinden van een betrouwbare rioolontstopper of loodgieter:

- Zoek een riolerings- of loodgietersbedrijf in de buurt. De website van Techniek Nederland wijst de weg via ’Vind een vakman bij u in de buurt'.

- Scroll in de zoekresultaten op Google naar beneden voor een website met een bekend straatadres bij u in de buurt.

- Bekijk altijd wat voor ‘reviews’ een bedrijf op internet krijgt.

- Vraag direct naar de kosten. Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.