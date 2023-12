Defensie investeert flink in nieuwe projecten en materieel

Flink geïnvesteerd

De uitgaven stegen van € 12,9 miljard in 2022 naar € 15,3 miljard, gemeten in de laatste week van 2023. Dit betekent dat de organisatie flink investeert in nieuwe projecten en in nieuw materieel.

Nieuwe raketten voor Patriot

Zo zijn er dit jaar in samenwerking met de NAVO en met Europese partners nieuwe raketten voor het Patriot lucht- en raketverdedigingssysteem besteld. Deze hebben een waarde van € 658 miljoen.

Financiële verplichtingen

De ingezette groei houdt ook in de komende jaren aan. Dat blijkt onder meer uit de financiële verplichtingen die Defensie voor de komende jaren is aangegaan. Deze zogeheten ‘verplichtingenstand’ is in 2023 met zo’n € 5 miljard euro gestegen van € 14,5 miljard in 2022 naar € 19,4 miljard.

Nieuwe overeenkomsten

Er zijn veel nieuwe overeenkomsten gesloten, die in de komende jaren leiden tot uitgaven. Zo laat Defensie nieuwe Anti Submarine Warfare fregatten bouwen. Deze moeten op termijn de huidige 4 multipurpose-fregatten vervangen. Een ander voorbeeld is het versterken van de gevechtskracht door de aanschaf van raketartillerie voor grondgebonden eenheden.