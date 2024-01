Dinsdag code geel voor zware windstoten

Dinsdagavond in de noordwestelijke helft zware windstoten zo waarschuwt het KNMI.

Morgenavond en in de nacht naar woensdag komen er in de noordwestelijke helft van het land zware windstoten voor van 80-90 km/uur, in het noordwestelijk- en noordelijk kustgebied van 100-110 km/uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.