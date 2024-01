Politie vindt 22 fietsen in en bij woning in Goes

Fiets met opengebroken slot

Een agent zag zaterdagochtend een fiets met een opengebroken slot met een kabel vastzitten aan een lantaarnpaal. Bij het controleren van het framenummer bleek de fiets op 2 januari gestolen te zijn. De eigenaar had gelukkig via internet aangifte gedaan.

Fiets in de woonkamer

In een nabijgelegen woning in de Voorstad zagen agenten een fiets in de huiskamer staan. In de kamer was een man aanwezig die bij het zien van de politie via de tuin probeerde te vluchten. Hij werd aangehouden. De fiets in de woonkamer bleek in november 2023 gestolen te zijn. De eigenaar had ook via internet aangifte gedaan.

Totaal 22 fietsen in beslag genomen

Zo vond de politie ook een gestolen bakfiets in de tuin. In totaal stonden er 22 fietsen, maar het is nog niet bekend of ze allemaal van diefstal afkomstig zijn. De politie gaat dit uitzoeken. Agenten namen daarvoor alle fietsen in beslag. De verdachte zit vast voor onderzoek.