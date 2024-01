Man (29) zwaargewond na schietincident Vlaardingen

In de nacht van zaterdag op zondag is rond 02.00 uur een 29-jarige man zwaargewond geraakt na een schietincident in een woning aan de Geert Grootelaan.

Drie aanhoudingen

'We hebben drie mannen aangehouden, hun rol en betrokkenheid wordt onderzocht en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek is in volle gang. We zoeken dan ook getuigen', zo meldt de politie zondag.

Melding

Rond 02.00 uur vannacht kreeg de politie een melding dat er geschoten zou zijn in een woning aan de Geert Grootelaan in Vlaardingen. Toen agenten daar aankwamen, rende een man het portiek uit. De agenten riepen dat hij staan moest blijven, maar hij rende door.

BTGV

Daarom voerden agenten een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) uit en voelden zich genoodzaakt om waarschuwingsschoten te lossen en uiteindelijk ook gericht te schieten. De man werd niet geraakt en kon aangehouden worden. De 24-jarige man uit Den Haag is overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord door de recherche.

Ziekenhuis

Het 29-jarige slachtoffer werd zwaargewond in de woning aangetroffen en is gereanimeerd door de hulpdiensten. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Meer aanhoudingen

Een 23-jarige man uit Vlaardingen die in de woning aanwezig was tijdens het schietincident is later in de nacht ook aangehouden. Ook een derde verdachte werd na onderzoek op zondag aangehouden. Wat hun rol bij het schietincident is geweest, wordt onderzocht. Het onderzoek gaat door en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Forensische opsporing

Het rechercheonderzoek naar dit schietincident is in volle gang. De forensische opsporing heeft sporen veiliggesteld en er zijn meerdere auto’s in beslag genomen voor onderzoek.