Politie pakt gevluchte Belgische veroordeelde zedendelinquent op in Zwolle

Een Belgische 59-jarige man die ontsnapt was uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent, is zondag 7 januari opgepakt in Zwolle door FASTNL, het Fugitive Active Search Team van de Nederlandse politie, in samenwerking met de Belgische collega’s.