Woningbrand Tuinstraat noodlottig ongeval

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 januari 2024 vond er in een woning aan de Tuinstraat een brand plaats. Hierbij raakte iemand ernstig gewond en dit slachtoffer kwam later te overlijden. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een noodlottig ongeval.

Om 04.15 uur afgelopen nacht ontving het Operationeel Centrum van Amsterdam een melding van een woningbrand in de Tuinstraat. Verschillende hulpdiensten begaven zich onmiddellijk naar het opgegeven adres. Bij aankomst werd bevestigd dat er daadwerkelijk brand woedde in een woning op de begane grond. Tijdens het incident werd een ernstig gewond persoon in de woning aangetroffen en gereanimeerd. Helaas is de man later overleden.

Door onder meer forensische opsporing en de recherche is onderzoek uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf. Aangezien het om een noodlottig ongeval gaat, zal er door de politie geen verder onderzoek worden verricht, en er wordt geen aanvullende informatie verstrekt over de brand en/of het slachtoffer.