Duizenden kinderschoentjes op de Dam

Urenlang waren vrijwilligers zaterdag bezig met het neerzetten van duizenden kinderschoenen neer te zetten op de Dam in Amsterdam. De stichting Plant een Olijfboom wilde hiermee aandacht vragen voor de omgekomen Palatijnse kinderen in de bloederige oorloog tussen Israël en Hamas.

Tegenover AT5 zegt Esther van der Most, directeur van de stichting, ‘Het zijn veel te veel kinderen in 99 dagen tijd en het moet stoppen. Dit is voor ons ook om moment om te rouwen en erbij stil te staan. Maar we moeten ook door blijven gaan zodat dit stopt voor altijd.’

Bij het plaatsen van de schoenen werd er door bekende en onbekende Nederlanders namen genoemd van omgekomen kinderen.