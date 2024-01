Carmeeting Venlo, Horst, Venray gestopt door politie

Het KNMI heeft voor heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, code geel afgegeven. In Limburg valt in de ochtend plaatselijk (natte) sneeuw die voor verkeershinder en gladheid kunnen zorgen. Vooral landinwaarts moet men vanavond en in de nacht naar maandag rekening houden met de kans op gladheid. Door bevriezing van natte weggedeelten en door winterse neerslag kan er plaatselijk een laagje van sneeuw blijven liggen. In de loop van de maandag zal er alleen nog plaatselijk gladheid voorkomen door sneeuwresten en winterse buien. In de avond wordt het op meerdere plaatsen glad door bevriezing en enkele sneeuwbuien.

Aan het begin van de avond verzamelden de eerste auto’s zich op een parkeerterrein aan de Floralaan. Agenten spraken de automobilisten aan op het noodbevel van de burgemeester en stuurden ze weg. Daarop verplaatste de groter wordende groep automobilisten zich naar de Ankerkade. Een eerdere meeting op 30 december waarbij veel overlast werd veroorzaakt maakte dat in de gemeente een noodbevel van kracht was. Met dit bevel in de hand greep de politie in. Toegangswegen werden afgezet en de aanwezige auto’s die al geparkeerd stonden werden gesommeerd te vertrekken. De groep bestond uit voornamelijk Duitse voertuigen. Via berichtgeving op social media werd bekendheid gegeven aan het evenement en daardoor waren er steeds meer geïnteresseerden op zoek naar de plek van de meeting.

Noodbevel van kracht

De grote groep auto’s verplaatste zich vanuit Venlo naar Horst. Daar werd een nieuwe poging gedaan om de meeting te starten. Ook hier greep de politie in. Dat deed ze door toegangswegen af te sluiten en de aanwezigen aan te geven te vertrekken. Daar werd gehoor aan gegeven. In een file reed de groep vervolgens richting Venray. Ook daar werden toegangswegen afgezet en automobilisten weggestuurd. Rond 22.00 uur werd het rustiger en deed een kleinere groep automobilisten nog een poging om in Venlo en Roermond tot een treffen te komen. Ook nu greep de politie in. Net als in Venlo was ook in de gemeente Horst aan de Maas en in de gemeente Venray een noodbevel van de burgemeester van kracht. Agenten van de teams Venlo-Beesel, Horst/Peel en Maas en Venray werden ondersteund door hondengeleiders, agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties Team Eindhoven, Team Verkeer Buchten en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel zijn enkele automobilisten bekeurd omdat ze de vluchtstrook gebruikten om over te rijden.