Meisje na noodlottig ongeval in kritieke toestand naar het ziekenhuis

Een 9-jarig meisje uit Landgraaf reed zondagmiddag met haar vader in een quad over een ondergelopen weiland in Landgraaf. Op enig moment zakte de quad waarop ze zaten door het ijs. Het meisje is door de brandweer onder het ijs uit gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar situatie is kritiek.

Vader en dochter reden over een ondergelopen weiland aan de Maastrichterweg in Landgraaf. Rond kwart voor twee kreeg de politie de melding dat de quad door het ijs was gezakt en vader en dochter in het water terecht waren gekomen. Op de plek van het ongeval was het zo diep dat het kind onder het ijs terecht kwam. De brandweer heeft haar uit het water gehaald waarop ze per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht is gebracht. De vader kon zelf uit het water komen.