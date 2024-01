Aangehouden man (50) had conflict met beide dodelijke slachtoffers Drentse Weiteveen

Twee personen overleden

Meerdere eenheden van de politie gingen ter plaatse en daar werd duidelijk dat er geschoten is. Twee personen zijn overleden. Eén persoon is aangetroffen in een auto, de ander nabij een woning. Het betreft een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw, beiden uit Weiteveen.

Aanhouding

Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 50-jarige man uit Klazienaveen. 'Wij doen onderzoek naar zijn rol en betrokkenheid bij het incident. De verdachte is in verzekering gesteld. Hij zal aanstaande vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal beslissen of hij veertien dagen langer vast blijft zitten of niet', zo meldtde politie.

Onderzoek

De politie is een groot onderzoek gestart en onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat daaraan vooraf is gegaan. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek, er wordt tactisch onderzoek verricht en we spreken met getuigen. Uit het onderzoek zal moeten blijken wat de toedracht en de aanleiding is geweest. We kijken daarbij ook naar de relatie tussen de slachtoffers en de verdachte.

Langer lopend conflict

'Wij zijn er mee bekend dat er sprake is van een al langer lopend conflict dat mogelijk verband houdt met deze zaak. De informatie die wij daar over hebben, maakt eveneens onderdeel uit van het strafrechtelijk onderzoek. Daardoor kunnen we op dit moment niet ingaan op verdere details. Het onderzoek moet zorgvuldig gebeuren en zal daarom enige tijd in beslag nemen', aldus de politie.