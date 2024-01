Twee doden bij ongeval en geweldsincident in Weiteveen

In het Drentse Weiteveen heeft dinsdagochtend een geweldsincident plaats gevonden waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Dit maakte een woordvoerder van de politie Noord-Nederland bekend.

Omstreeks 08.30 uur kwam een voertuig in botsing met een boom en niet veel later werd het geweldsincident gemeld bij de politie. Brandweer, ambulance en de politie zijn met meerdere eenheden ter plaatse. De omgeving van het incident is ruim afgezet.

De woordvoerder laat weten dat er bij het incident geschoten is en er inmiddels één verdachte is aangehouden.

Update: 12.00 uur

De politie meldt dat er twee personen om het leven zijn gekomen. Hoe deze personen om het leven zijn gekomen is niet bekend. De aangehouden verdachte is een 50-jarige man uit Klazienaveen. Volgens RTV Drenthe zou aan het incident een lang slepende kwetsie aan vooraf zijn gegaan. De poliite wil hier inhoudelijk niets over zeggen.