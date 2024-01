Vijf aanhoudingen explosies Midwolda

De politie heeft vijf personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies in de Anna Maria Horalaan in Midwolda. Ze worden onder andere verdacht van het bezit en afsteken van zwaar vuurwerk of het opzettelijk veroorzaken van een explosie. Het gaat om drie mannen en twee vrouwen uit Midwolda.

Uitgebreid onderzoek

De aanhoudingen volgden na uitgebreid onderzoek van de politie. Zo werd er uitvoerig met buurtbewoners gesproken, zijn er getuigenverklaringen en aangiftes opgenomen en zijn er (camera)beelden veiliggesteld. Ook is er door Forensische Opsporing, samen met het NFI, sporenonderzoek gedaan. Een speciaal droneteam heeft op locatie overzichtsbeelden gemaakt. De informatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen heeft, samen met de binnengekomen tips, geleid tot de aanhouding van deze personen.

Meerdere explosies

Meerdere explosies hebben op oudejaarsnacht omstreeks 01:00 uur veel schade veroorzaakt aan woningen en auto’s in de Anna Maria Horalaan in Midwolda. Agenten die ter plaatse gaan zien op diverse plekken kleine brandjes en van meerdere woningen zijn ruiten gesprongen. Ook veel auto’s hebben zichtbare schade.

Zwaar illegaal vuurwerk

De explosies zijn mogelijk ontstaan in een lanceerinrichting die waarschijnlijk bedoeld was voor het afschieten van zwaar illegaal vuurwerk. Wanneer agenten zien dat nog niet al het vuurwerk in de stellage is ontbrand, wordt een deel van de omgeving enige tijd ontruimd. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf veiliggesteld en afgevoerd.