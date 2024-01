Politie pakt na overval op waardetransport drie verdachten op

Dinsdagochtend werd in Rotterdam kort voor 10.00 uur een chauffeur van een waardetransport door twee mannen overvallen op de Almstein.

Waardetransportwagen door overvallers meegenomen

'Hij werd bedreigd, kreeg flinke klappen en werd achtergelaten terwijl zijn transportwagen werd meegenomen. Er werd snel een onderzoek gestart. Drie mannen zijn aangehouden. Er is uiteindelijk geen buit gemaakt', zo meldt de politie dinsdag.

Onderzoek leidt naar Waalhaven

Er werd snel een onderzoek gestart, dat leidde naar de Waalhaven. Daar werd de wagen inderdaad geparkeerd aangetroffen. Terwijl de wagen in de gaten werd gehouden kwamen de twee verdachten terug met een derde man. Twee stapten in de wagen, de derde in een auto die achter hen aan vertrok. Niet lang na hun vertrek werd eerst de achterste auto stilgezet door agenten op de Groene Kruisweg. De inzittende, een 28-jarige man uit Delft, werd aangehouden.

Waardetransportwagen leeg aangetroffen

Andere agenten gingen achter de transportwagen aan. Die werd op de Hontenissestraat zonder inzittenden gevonden. Maar de twee verdachten werden al snel in de omgeving gespot. Beiden gingen op de vlucht toen zij aangesproken werden door agenten. Na een achtervolging te voet kon een man uit Den Haag (27) worden aangehouden op de Nieuw-Vossemeerweg. Een 32-jarige Zoetermeerder gaf zich over op de Ossenisseweg.

Geen buit gemaakt

Het 46-jarige slachtoffer is voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Alle waardevolle spullen zaten nog veilig in de wagen. Het onderzoek wordt voortgezet.