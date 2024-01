OM voegt aanvulling toe op Marengo-dossier na ontsleuteling PGP-berichten

Drie PGP-telefoons ontsleuteld

'Het gaat om processen-verbaal van de inhoud van drie PGP-telefoons, waarvan de opgeslagen informatie recent (nader) is ontsleuteld. Deze telefoons waren in gebruik bij verdachten in het Marengo-proces, onder wie de kroongetuige', aldus het OM. Ook zijn door het OM recent stukken ontvangen van de Marokkaanse autoriteiten van een getuigenverhoor.

Aanvulling naar rechtbank en advocaten gestuurd

De aanvulling op het dossier is toegestuurd aan de rechtbank en de advocaten in het Marengo-proces.