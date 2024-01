Viaduct in Meppel vernoemd naar omgekomen militair Ronald Wind

Het viaduct over de A32 bij Meppel is vandaag officieel vernoemd naar de omgekomen militair Ronald Wind. Hij overleed in 1997 bij een ongeluk met een YPR-pantserrupsvoertuig in Bosnië. Nabestaanden en loco-burgemeester Robin van Ulzen onthulden tijdens een officiële ceremonie het naambord.

Wind was een van de 50.000 Nederlandse militairen die is ingezet bij vredemissies in Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo.

Op 11 februari 1997 was de soldaat der eerste klasse in een pantserrupsvoertuig op weg om mijnen te markeren in de Bosnische gemeente Ladice. De weg was slecht begaanbaar door modder en ijs. Daardoor begonnen de rupsbanden te glijden. Het voertuig raakte van de weg en stortte in een diep ravijn.

Bij dit ongeval kwam naast Ronald Wind ook zijn collega Christian van der Linden om het leven. 7 andere militairen raakten gewond, van wie één zeer ernstig.

Niet vergeten

Regimentscommandant Bas van den Berg hield tijdens de ceremonie een speech ter ere van de omgekomen militair.

“Ronald, die bij Ladice sneuvelde voor de vrijheid van de Bosnische bevolking, is zeker niet vergeten. Zijn familie mist hem nog dagelijks, en ook door zijn collega’s van 41 Pantsergeniecompagnie wordt er nog vaak aan hem gedacht”, aldus Van den Berg.

Meer viaducten vernoemd

In totaal worden bijna 50 viaducten en bruggen in Nederland vernoemd naar omgekomen militairen. Met het project eert de stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid hun inzet voor vrede en veiligheid.