DJ Hardwell doopt 'zijn' tulp op Museumplein in Amsterdam

Doop

De doop vond plaats vlak voor de officiële opening van het nieuwe tulpenseizoen op het Museumplein in Amsterdam. De nieuwe tulp is persoonlijk geselecteerd door Hardwell en wordt aangeboden door de Nederlandse snijtulpenkwekers (TPN). De nieuwe 'Hardwell'-tulp, met een bijzondere bloemvorm en kleurstelling, werd vandaag op Tulpendag voor het eerst aan het publiek gepresenteerd.

Nationale Tulpendag 2024 op Museumplein

De Nationale Tulpendag 2024 wordt traditiegetrouw gevierd op de derde zaterdag van het jaar. Met de Tulpendag wordt de start van een nieuw tulpenseizoen gemarkeerd.

Pluktuin

De reusachtige pluktuin met ruim 200.000 tulpen op het Museumplein was voor publiek geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen kon gratis tulpen te plukken.

Thema Tulpendag

Het thema van de Nationale Tulpendag is dit jaar: Let’s Dance! Deze dag staat alles in het teken van de tulp én van dansen. De tulp is uniek. Ze is de enige bloem die danst op de vaas. Want ze groeit en bloeit de eerste dagen nog een paar centimeter door en verandert zo elke dag van positie.