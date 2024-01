Man (49) uit Eindhoven moet 30 maanden cel in voor witwassen 6,1 miljoen euro

Witwassen

'De man waste grote sommen geld wit via verschillende constructies, waaronder bij de aankoop van een groot aantal panden in het centrum van Eindhoven. Ook pleegde hij valsheid in geschrifte', zo meldt de rechtbank maandag.

Jarenlang onderzoek

De politie kreeg in februari 2015 informatie binnen dat de verdachte zich schuldig zou maken aan witwassen en valsheid in geschrifte bij de aankoop van een pand in Eindhoven. Er volgde een jarenlang onderzoek naar zijn handelingen.

Turkije

De rechtbank oordeelt vandaag dat de verdachte van 2005 tot en met 2012 over bijna 2,5 miljoen euro meer contant geld heeft beschikt dan hij legaal kon hebben. 'Daarnaast zijn in dezelfde periode grote sommen geld tot een totaalbedrag van 2,8 miljoen euro vanuit Turkije naar Nederlandse bankrekeningen van de verdachte overgemaakt, terwijl daar geen logische (legale) verklaring voor bestaat', aldus de rechtbank.

Panden aangekocht

Bovendien kocht de verdachte in Nederland, met name in Eindhoven, verschillende panden met geld wat geen legale herkomst had. Daarbij is deels sprake van een overlap met de hiervoor genoemde transacties, maar voor investeringen tot een bedrag van ruim 900.000 euro geldt dat niet. Het gaat daarmee in totaal om een witgewassen bedrag van ruim 6,1 miljoen euro.

Valse papieren

Daarnaast heeft de Eindhovenaar papieren vervalst. Hij heeft de Belgische politie valse papieren van de verkoop van een Porsche laten zien in een poging om een contante storting van een groot bedrag bij een Belgische bank te verklaren. Ook nam hij voor een aandelenoverdracht in het kader van de verkoop van een vennootschap een valse opgave op in een authentieke notariële akte. Hij maakte kort gezegd geen melding dat er een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar de betreffende vennootschap.

Ondermijning

Ondanks dat de verdachte nauwelijks legale inkomsten had, bouwde hij razendsnel een aanzienlijke vastgoedportefeuille op. Door de vele aankopen van onroerend goed, waarbij banken, hypotheekverstrekkers en notarissen betrokken waren, was sprake van vergaande vermenging van de onderwereld met de legale bovenwereld. Daardoor is de integriteit van het financieel en economisch bestel in ernstige mate ondermijnd. Dit rekent de rechtbank de verdachte aan.

Media-aandacht

Strafmatigend weegt mee dat de vele media-aandacht en het lange verloop van deze strafzaak de nodige impact zal hebben gehad op de verdachte en zijn gezin. Zijn woning stond jarenlang en veelvuldig herkenbaar in kranten en op internet.

Redelijke termijn overschreden

Al met al vindt de rechtbank een celstraf van 3,5 jaar op zijn plaats. De redelijke termijn waarbinnen deze strafzaak afgehandeld had kunnen worden, is echter door allerlei omstandigheden met 3 jaar overschreden. De verdachte krijgt daarom een zogeheten strafkorting van 12 maanden.

Verbeurdverklaring

Naast de celstraf verklaart de rechtbank een aantal van de inbeslaggenomen panden verbeurd. Dit betekent dat de verdachte die panden niet meer terugkrijgt. Het onderzoek in de ontnemingszaak tegen de verdachte is vandaag aangehouden, dat zal later worden hervat.