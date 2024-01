Meer bestuurders onder invloed van drugs dan van alcohol tijdens verkeerscontrole

Tussen 20.00 en 01.30 uur stonden agenten van de politie samen met handhavers van de gemeente aan de Govert Flinklaan in Vlissingen opgesteld. De controle was vooral gericht op het terug dringen van het rijden onder invloed van alcohol of drugs. In deze periode werden zo’n 400 voertuigen gecontroleerd. Al deze bestuurders moesten blazen en 1 op de 10 bestuurders werd bovendien onderworpen aan een speekseltest. Dit leverde twee processen verbaal op voor het rijden onder invloed van alcohol en vijf voor het rijden onder invloed van drugs. Naast deze alcohol- en drugscontrole werd op de technische staat van het voertuig gelet, op het zich kunnen identificeren en op bezit van verdovende middelen. Ook werd voor een grote diversiteit aan overtredingen bekeurd zoals het niet kunnen tonen van het rijbewijs, het weigeren van een adem- of speekseltest, een verlopen APK of technische mankementen aan het voertuig. Voor een groot aantal kleine technische mankementen werd een waarschuwing gegeven. Als klap op de vuurwijl werd nog 19 gram verdovende middelen in beslag genomen en voor 700 Euro aan openstaande boetes geint.