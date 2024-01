DNB: Bij faillissement bank nu al binnen week geld terug

Binnen een week

'Met ingang van 1 januari 2024 staat hier maximaal zeven werkdagen voor. In 2009 was dat nog 3 maanden', zo meldt DNB dinsdag.

Nederlandse Depositogarantie

De Nederlandse Depositogarantie beschermt rekeninghouders van Nederlandse banken tot 100.000 euro per persoon, per bank. 'Als een bank failliet gaat, dan zorgt DNB ervoor dat het beschermde geld van gedupeerde rekeninghouders daadwerkelijk op hun rekening terechtkomt', stelt DNB.

Faillissement Amsterdam Trade Bank (ATB)

De laatste keer dat dit gebeurde was in april 2022 toen Amsterdam Trade Bank (ATB) op eigen verzoek failliet werd verklaard. 'Dat hebben we destijds goed en snel afgehandeld, maar we hebben er ook van geleerd en waar nodig zaken aangepast', aldus DNB.