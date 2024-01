Bewoner en hond overleden bij woningbrand Sint Joost

Bij een woningbrand op de Kievitstraat in Sint Joost zijn maandagavond de bewoner en een hond om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Hond overleden na reanimatiepoging

'Rond 22.40 uur kwam de melding van de brand binnen. In de woning werd de bewoner overleden aangetroffen', aldus de politie. De hond is nog gereanimeerd, maar is ter plaatse komen te overlijden. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de brand.